Condotto da Carlo Conti Con il Cuore - Nel nome di Francesco 2026 vede la presenza di tanti cantanti e artisti

Notizia in breve

Alle 21.40 su Rai 1 torna “Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026”, condotto da Carlo Conti. L’evento vede la partecipazione di numerosi cantanti e artisti e si svolge come ogni anno con finalità benefiche. La trasmissione si concentra sulla solidarietà e coinvolge vari interpreti, senza dettagli su specifiche esibizioni o ospiti. L’appuntamento è un classico della programmazione serale del canale.