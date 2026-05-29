Condotto da Carlo Conti Con il Cuore - Nel nome di Francesco 2026 vede la presenza di tanti cantanti e artisti
Alle 21.40 su Rai 1 torna “Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026”, condotto da Carlo Conti. L’evento vede la partecipazione di numerosi cantanti e artisti e si svolge come ogni anno con finalità benefiche. La trasmissione si concentra sulla solidarietà e coinvolge vari interpreti, senza dettagli su specifiche esibizioni o ospiti. L’appuntamento è un classico della programmazione serale del canale.
P untale come ogni anno, alle 21.40 su Rai 1 torna stasera in tv Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026, evento all’insegna della solidarietà condotto da Carlo Conti. In diretta dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco di Assisi, il concerto benefico in questa edizione intende anche celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Rendendo viva la sua testimonianza e la sua parola. Tantissimi gli ospiti in scaletta: da Sal Da Vinci a Serena Brancale. San Francesco, si è chiusa l’ostensione dei record: in 370mila ad Assisi per il Santo X Leggi anche › Carlo Conti dice «basta»: quello del 2026 sarà il suo ultimo Sanremo Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026: stasera 29 maggio su Rai 1 il concerto benefico in diretta da Assisi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Ad Assisi è tutto pronto! Domani sera, alle 21.30, appuntamento su Rai1 per il concerto benefico condotto da Carlo Conti in diretta dal sagrato della Basilica di San Francesco. Sarà una serata di musica e solidarietà con tanti ospiti per sostenere le missioni fra facebook
A commentare le esibizioni sarà una giuria composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek, conduttori delle precedenti edizioni di #DallaStradaAlPalco. Sabato #23maggio su Rai 1. 2/2 x.com
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