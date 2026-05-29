Tanti gli ospiti presenti stasera a Con il cuore nel nome di Francesco, dove Carlo Conti conduce la serata di beneficenza su Rai1 Torna per la 24esima edizione l’evento dedicato aFrancesco D’Assisi, in diretta dalla città a lui dedicata.Con il cuore – Nel nome di Francescoè una serata di beneficenza i cui proventi andranno alle persone che si trovano in difficoltà, sia in Italia sia nel mondo. La serata è condotta da Carlo Conti che da 19 anni è al timone, al suo fianco Padre Enzo Fortunato, che ne dirige il coordinamento. In occasione della raccolta fondi per l’evento dedicato a Francesco d’Assisi ci saranno diversi artisti che saliranno sul palco ad animare la serata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Con il cuore – Nel nome di Francesco, stasera l’evento condotto da Carlo Conti

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GIANNI Morandi Con il cuore nel nome di Francesco Ad Assisi Concerto in diretta 9 giugno 2020

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Dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi Carlo Conti conduce #ConIlCuore - nel nome di Francesco Sul palco: Sal Da Vinci Pupo Michele Zarrillo Orietta Berti Serena Brancale Delia Ermal Meta Alessandro Greco I Gemelli di Guidoni x.com

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