Questa sera, la seconda edizione di “Note Vere” si apre con lo spettacolo “Cetra una volta” di Stefano Fresi, dedicato al Quartetto Cetra. L’attore e musicista porta sul palco un omaggio al celebre gruppo musicale italiano. L’evento si svolge in un teatro e prevede l’esibizione di brani e storie legate alla formazione musicale. La serata segna l’inizio di una serie di appuntamenti dedicati alla musica e alla cultura italiana.

L’omaggio al Quartetto Cetra di Stefano Fresi apre questa sera la seconda edizione di “ Note Vere “, rassegna di dieci concerti che l’ Associazione Filarmonica Umbra porta in scena nella Media Valle del Tevere, tra Massa Martana, Monte Castello di Vibio e Todi, con interpreti di livello internazionale e giovani talenti italiani. Alle 21 al Teatro Comunale di Todi Stefano Fresi, Emanuela Fresi e Toni Fornari portano così in scena “Cetra. una volta”, un concerto spettacolo che vuole essere un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80. La musica, le canzoni, le parodie del Quartetto Cetra sono riproposte dai tre interpreti che trascinano il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con “Cetra una volta“ Stefano Fresi inaugura ’Note Vere’

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