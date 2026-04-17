L’acqua non è mai ferma il film noir con Stefano Fresi al Cinema Azzurro Scipioni

Il film “L’acqua non è mai ferma”, diretto da Roberto Mariotti, è arrivato al Cinema Azzurro Scipioni nel quartiere Prati. La pellicola vede tra i protagonisti Stefano Fresi, insieme a Elena Arvigo e Toni Garrani. La produzione è stata presentata nel locale cinema, noto per la sua programmazione di cinema indipendente e di qualità. La proiezione è avvenuta di recente, attirando l’attenzione degli spettatori della zona.

“L’acqua non è mai ferma” è il film diretto da Roberto Mariotti e interpretato da Stefano Fresi, Elena Arvigo e Toni Garrani che arriva nello storico Cinema Azzurro Scipioni nel quartiere Prati. Le proiezioni sono previste nelle giornate del 23, 24 e 26 aprile. In particolare la serata del 23.🔗 Leggi su Romatoday.it

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