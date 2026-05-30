Comunicato Stampa | Angelo Gregorio a Bruxelles | jazz diplomazia e identità italiana

Notizia in breve

A Bruxelles, si sono incontrate attività diplomatiche e artistiche durante un evento di jazz. La manifestazione ha coinvolto il musicista Angelo Gregorio, con performance dedicate alla cultura italiana. L’evento ha combinato musica e diplomazia, rappresentando un’occasione di scambio culturale. La partecipazione ha evidenziato l’interesse per l'identità italiana attraverso un concerto di jazz. L’iniziativa si è svolta in un periodo di giugno, in cui le attività istituzionali e artistiche si sovrappongono spesso nella capitale europea.