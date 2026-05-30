Comunicato Stampa | Angelo Gregorio a Bruxelles | jazz diplomazia e identità italiana

Da iltempo.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bruxelles, si sono incontrate attività diplomatiche e artistiche durante un evento di jazz. La manifestazione ha coinvolto il musicista Angelo Gregorio, con performance dedicate alla cultura italiana. L’evento ha combinato musica e diplomazia, rappresentando un’occasione di scambio culturale. La partecipazione ha evidenziato l’interesse per l'identità italiana attraverso un concerto di jazz. L’iniziativa si è svolta in un periodo di giugno, in cui le attività istituzionali e artistiche si sovrappongono spesso nella capitale europea.

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C'è un momento, in certi giugno bruxellesi, in cui le agende istituzionali e quelle artistiche si incrociano in modo quasi imprevisto. Quest'anno quell'incrocio ha un nome preciso: Angelo Gregorio. Musicista italiano originario di Salerno, direttore artistico, figura da tempo radicata nel tessuto culturale del Belgio. Dodici giorni che attraversano registri diversissimi, dalla diplomazia all'Istituto Italiano di Cultura, dai vertici europei alla piazza popolare di un quartiere multiculturale. Un calendario che vale la pena di raccontare. Angelo Gregorio, sassofonista, compositore e autore salernitano, dal 2010 vive e lavora a Bruxelles, dove ha fondato l'Orchestra Italiana Bruxelles ora Belgian Italian Jazz Orchestra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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