Il referendum ha avuto un impatto evidente sul panorama politico, confermando la sua rilevanza come strumento di scrutinio per l’esecutivo. La sconfitta del governo, comunque, non si traduce in una vittoria per l’opposizione, che non ha ancora ottenuto risultati concreti. Dopo questo risultato, è chiaro che le conseguenze sul quadro politico rimangono da definire, senza che si possa considerare un cambio di passo automatico.

Se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi sul valore politico del referendum e sulla portata dei suoi effetti sul governo, a quest’ora gli sarebbero passati di sicuro, dunque non vale la pena di discuterne oltre. Ma se ostinarsi a negare questa correlazione sarebbe oggi assurdo, dinanzi alla sfilza di dimissioni più o meno spontanee, smottamenti e crisi di nervi in corso a Palazzo Chigi, non meno arbitrario sarebbe trasformare automaticamente questo risultato in una vittoria dell’opposizione. Il referendum sulla giustizia era il referendum di Giorgia Meloni, voluto da Giorgia Meloni e perso, di conseguenza, da Giorgia Meloni, prima che da ogni altro suo ministro o sottosegretario sacrificato in questi giorni: una sconfitta tanto più rovinosa perché sancita da una netta maggioranza dei votanti, con un’affluenza vicina al 60 per cento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La disfatta di Meloni non è ancora una vittoria dell’opposizione

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