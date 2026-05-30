Competenze trasversali e innovazione educativa | alla Camera il dibattito promosso da ANPE

Alla Camera dei Deputati si è svolto un dibattito promosso dall’Associazione Nazionale Pedagogisti ed Educatori, dedicato alle competenze trasversali e all’innovazione nel settore scolastico. Sono stati affrontati temi relativi ai metodi di insegnamento e alle strategie per migliorare l’apprendimento. La discussione ha coinvolto rappresentanti di istituzioni scolastiche e esperti del settore, senza però prevedere decisioni immediatamente operative o annunci di nuove misure.

La Camera dei Deputati ha recentemente ospitato un confronto fondamentale sulle prospettive della scuola. Lo scorso 20 maggio, la Sala Matteotti è stata la cornice di un incontro organizzato da ANPE, che ha riunito esponenti del mondo accademico, della ricerca e delle istituzioni per discutere di innovazione scolastica e di nuove metodologie didattiche. L’evento ha preso spunto dalla presentazione del volume “È suonata la campanella!” di Paola Daniela Virgilio, occasione che si è subito trasformata in un momento di confronto sulla direzione che dovrà intraprendere il sistema formativo del nostro Paese, con un’attenzione particolare allo sviluppo di quelle abilità fondamentali per l’ingresso nel mondo adulto e professionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Istituto tecnico - Indirizzo turismo: innovazione e competenze per il futuro

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