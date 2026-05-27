La Juve riparte dalla nuova intesa fra Comolli e Spalletti | ecco perché Elkann ha tenuto entrambi

Da gazzetta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha deciso di mantenere entrambi i dirigenti, Comolli e Spalletti, dopo aver raggiunto un accordo tra le parti. Questa scelta è stata accompagnata da un passo indietro di tutti i soggetti coinvolti, che ha permesso di evitare decisioni drastiche. Sono stati ripristinati gli equilibri interni necessari per proseguire con la gestione della squadra e del club. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

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Un passo indietro di tutti ha consentito a Elkann di evitare decisioni drastiche. Il progetto Juve va avanti, nel segno della continuità per gli interpreti e con gli aggiustamenti necessari per tornare a vincere presto. Fra Spalletti e Comolli il clima è tornato moderatamente sereno, il numero uno di Exor ha quantomeno ristabilito gli equilibri necessari per pianificare un nuovo rilancio. Tutti insieme a remare nella stessa direzione, grazie a delle azioni individuali che hanno convinto la proprietà a non optare per un altro ribaltone.  Il primo responsabile del fallimento juventino è stato Comolli. L’ad della Juve, però, ha trasmesso segnali distensivi senza sottrarsi alle responsabilità, mostrando apertura a chi ha sostenuto strade diverse per il rilancio bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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