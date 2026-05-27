La Juventus ha deciso di mantenere entrambi i dirigenti, Comolli e Spalletti, dopo aver raggiunto un accordo tra le parti. Questa scelta è stata accompagnata da un passo indietro di tutti i soggetti coinvolti, che ha permesso di evitare decisioni drastiche. Sono stati ripristinati gli equilibri interni necessari per proseguire con la gestione della squadra e del club. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Un passo indietro di tutti ha consentito a Elkann di evitare decisioni drastiche. Il progetto Juve va avanti, nel segno della continuità per gli interpreti e con gli aggiustamenti necessari per tornare a vincere presto. Fra Spalletti e Comolli il clima è tornato moderatamente sereno, il numero uno di Exor ha quantomeno ristabilito gli equilibri necessari per pianificare un nuovo rilancio. Tutti insieme a remare nella stessa direzione, grazie a delle azioni individuali che hanno convinto la proprietà a non optare per un altro ribaltone. Il primo responsabile del fallimento juventino è stato Comolli. L’ad della Juve, però, ha trasmesso segnali distensivi senza sottrarsi alle responsabilità, mostrando apertura a chi ha sostenuto strade diverse per il rilancio bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve riparte dalla nuova intesa fra Comolli e Spalletti: ecco perché Elkann ha tenuto entrambi

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La Juve riparte dalla nuova intesa fra Comolli e Spalletti: ecco perché Elkann ha tenuto entrambiUn passo indietro di tutti ha evitato decisioni drastiche: ristabiliti gli equilibri necessari per pianificare un nuovo rilancio ... msn.com

#Comolli: Mancare il 4° posto un fallimento, mi prendo la responsabilità. Ma la #Juve riparte: fiducia a #Spalletti (prolungato il contratto, decide sul mercato) e blindato #Yildiz (resta, è il presente e futuro). Saremo competitivi, pericoloso parlare di x.com

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