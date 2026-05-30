In alcune scuole di Como, i bambini indossano magliette con la scritta “Semm Italian”. Le magliette sono state distribuite come parte delle iniziative per celebrare il 2 giugno. La frase “Semm Italian” appare in evidenza sui capi, senza ulteriori dettagli ufficiali sul significato. La scelta di coinvolgere le scuole ha portato i bambini a partecipare a questa manifestazione.

? Punti chiave Cosa significa esattamente la scritta Semm Italian sulle magliette?. Come hanno coinvolto le scuole per celebrare il 2 giugno?. Perché il Comune ha scelto proprio il dialetto locale?. Quali sono gli obiettivi educativi di questa iniziativa tra i bambini?.? In Breve Iniziativa promossa dal Comune di Como e dalla Prefettura per il 2 giugno.. Target coinvolto comprende bambini delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio.. Uso del termine dialettale Semm per unire radici locali e valori nazionali.. Obiettivo educativo mira a seminare senso di cittadinanza nei cortili scolastici comaschi.. Il tricolore nelle scuole di Como: la maglietta Semm Italian per i piccoli cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, il tricolore nelle scuole: magliette “Semm Italian” per i bimbi

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