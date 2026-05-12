Il 2 giugno si svolge una giornata ricca di eventi con una grande tavolata e un concerto, entrambi parte della manifestazione “Semm Italian”. La giornata prevede diverse iniziative che coinvolgono la comunità, con l’obiettivo di rafforzare il senso di identità nazionale. La celebrazione si svolge in diverse location, offrendo occasioni di ritrovo e di condivisione tra i partecipanti. La giornata si conclude con un concerto che anima la piazza principale della città.

Una carrellata fitta di eventi per celebrare il 2 Giugno, con un fine unico: creare un senso di identità e di comunità in occasione della Festa della Repubblica. Il momento più scenografico sarà certamente la maxi tavolata da 200 metri allestita in via Volta, con 500 coperti: il Pranzo Repubblicano, con allestimento e menu tricolore, la cui partecipazione è aperta a tutti fino a esaurimento dei posti, prenotando sul sito www.semmitalian.it. Già dalla mattina non mancheranno eventi spettacolari, come il lancio dei carabinieri della sezione di paracadutismo sportivo del 1° Reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania nel cielo del lago, per atterrare nelle vicinanze di piazza Cavour.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi tavolata e concerto. Il 2 giugno “Semm Italian“

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