Teatro e danza arrivano a maggio, nelle scuole dell’Istituto Comprensivo Ludovico Ariosto di Ventasso, due appuntamenti di ‘Aspettando selve 2026’, la rassegna ideata da Intelfade APS con la direzione artistica di Daria Menichetti (nella foto) per avvicinare la comunità di Ventasso alle arti performative, in vista del festival estivo e dell’apertura del Cinema Teatro Paradiso di Ligonchio. Due spettacoli di compagnie di ricerca, due linguaggi diversi e complementari: il racconto per immagini e la narrazione con musica dal vivo per avvicinare bambini e ragazzi al teatro con cura. Domani, giovedì 21 maggio, alle ore 10.00 presso la Sala... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro e danza arrivano nelle scuole dell’Ariosto. C’è ‘D’Un tratto’ per i bimbi di Ramiseto e Vetto

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