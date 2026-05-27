Massimo Bonanni si è detto sorpreso dalla eliminazione del Milan dalla Champions League. Durante un'intervista a Maracanà, ha commentato anche l'allenatore, sottolineando come da un tecnico con un passato vincente non si aspettasse un risultato così. Bonanni ha espresso il suo punto di vista senza aggiungere altri dettagli o opinioni.

Un verdetto negativissimo e molto doloroso per il Milan. I rossoneri, contro il Cagliari in casa, non sono riusciti a pareggiare, mancando così la qualificazione in Champions League. I rossoneri, che avevano la fortuna di avere il destino nelle proprie mani, hanno regalato il pass alla Roma di Gasperini. proprio per questo si parla di fallimento totale. A commentare la stagione dei rossoneri, inoltre, ci ha pensato anche Massimo Bonanni, giornalista sportivo. "Sono stupito dal Milan fuori dalla Champions. Ho sempre pensato che potesse essere una squadra che era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. Aveva Fullkrug e Gimenez centravanti e invece li ha messi poco e ha provato Leao e altri li. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bonanni: “Stupito dal Milan fuori dalla Champions. Allegri? Da un vincente come lui non me lo aspettavo”

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