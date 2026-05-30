Nel fantabilancio 2025-26, tre giocatori della squadra di Fabregas si sono distinti come i migliori, mentre altri tre si sono evidenziati come i peggiori. La classifica tiene conto delle prestazioni e delle media voto di ciascun elemento della rosa. I tre top hanno ottenuto punteggi elevati, mentre i flop hanno registrato risultati inferiori alle aspettative. La valutazione si basa sui dati raccolti durante le partite ufficiali della stagione.

Il Como, per la prima volta nella sua storia, è riuscito a conquistare la qualificazione in Champions League. Protagonista di un'annata indimenticabile, la squadra allenata da Fabregas ha concluso il proprio percorso in campionato al quarto posto, dopo aver collezionato la bellezza di 71 punti complessivi. Tra i giocatori che maggiormente hanno aiutato la società a centrare questo obiettivo ci sono, ovviamente, Nico Paz e Douvikas, i quali hanno rispettivamente realizzato 11 e 14 gol. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Como al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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