Comitati alluvionati uniti Causa per danno temuto

I Comitati alluvionati della zona di Bagnacavallo hanno deciso di agire legalmente contro un danno che temono. L’attività congiunta tra i vari comitati prosegue e si sta trasformando in una causa giudiziaria. La questione riguarda presunti danni legati a eventi alluvionali e coinvolge direttamente le persone e le organizzazioni che rappresentano. La situazione si sta evolvendo con un’azione legale ufficiale.

L’attività congiunta dei Comitati alluvionati della zona di Bagnacavallo continua e si trasforma in una vera e propria azione legale. L’iniziativa, proposta e condivisa da diversi componenti del Comitato alluvionati di Villanova di Bagnacavallo presieduto da Alessandro Capucci, e da una piccola rappresentanza degli aderenti al Comitato Futuro Sicuro di Traversara guidato da Luca Baldi, si è concretizzata nei giorni scorsi con l’affidamento dell’incarico all’avvocato Adriano Travaglia di Bologna. Non appena avrà terminato di esaminare i singoli casi di ognuno dei 30 rappresentati, il legale intenterà nell’arco di alcune settimane, una causa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comitati alluvionati uniti. Causa per danno temuto Articoli correlati Sicurezza del territorio. Diffida dei Comitati alluvionati: "Fusti di alberi mai rimossi"Tante foto a corredo della diffida tecnica formale inviata ai vertici della Regione Emilia-Romagna, al Commissario straordinario e a tutti gli Enti... Comitati anti-ciclabili uniti contro le follie della MobilitàDal grande raccordo anulare delle bici al grande raccordo dei comitati uniti contro quelle che definiscono «opere scellerate a spese dei cittadini». Tutto quello che riguarda Comitati alluvionati Argomenti discussi: Comitati alluvionati uniti. Causa per danno temuto. Comitati alluvionati uniti. Causa per danno temutoIl gruppo di Villanova di Bagnacavallo e parte del ‘Futuro Sicuro’ di Traversara si sono rivolti all’avvocato Travaglia che ha intentato un’azione legale simile. ilrestodelcarlino.it I comitati degli alluvionati: Ora si indaghi sulla politicaIl fatto che le indagini sull’alluvione di Traversara abbiano portato a individuare responsabilità tecniche, parlando apertamente di incuria, omissioni e lavori fatti male, è un passo importante. ilrestodelcarlino.it