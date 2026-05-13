' Rinascere assieme' i quartieri alluvionati tre anni dopo la battaglia | Vogliamo guardare avanti

A tre anni dall’alluvione che ha colpito il Quartiere Romiti e la Zona Ovest di Forlì, queste aree si apprestano a vivere un fine settimana ricco di momenti simbolici e commemorativi. La ricorrenza del 16 maggio 2023 rappresenta un’occasione per ricordare gli eventi passati e guardare con fiducia al futuro, con iniziative che coinvolgono la comunità locale e testimonianze di chi ha vissuto quei momenti.

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