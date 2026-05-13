' Rinascere assieme' i quartieri alluvionati tre anni dopo la battaglia | Vogliamo guardare avanti
A tre anni dall’alluvione che ha colpito il Quartiere Romiti e la Zona Ovest di Forlì, queste aree si apprestano a vivere un fine settimana ricco di momenti simbolici e commemorativi. La ricorrenza del 16 maggio 2023 rappresenta un’occasione per ricordare gli eventi passati e guardare con fiducia al futuro, con iniziative che coinvolgono la comunità locale e testimonianze di chi ha vissuto quei momenti.
Il Quartiere Romiti e tutta la Zona Ovest di Forlì si preparano a vivere un fine settimana intenso,carico di memoria, emozione e speranza, in occasione del terzo anniversario dell’alluvione del 16maggio 2023.Leggi la notizia.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Multi SubHe Found a Tiny World in His Freezer… And Became Their God!
Notizie correlate
Superstudio si fa in tre. Tre quartieri, tre visioni. Wenders torna dopo 25 anni mille metri di oggetti iconiciC’è Tortona, lo storico, storicissimo salone nato dall’intuizione di Gisella Borioli, che nella vecchia fabbrica dismessa della General Electric ha...
Monza, c’è il testa-coda con lo Spezia. Bianco ordina: “Vogliamo la Serie A e ora dobbiamo guardare solo in avanti”Monza, 6 marzo 2026 – Il momento, così come capitato tra ottobre e novembre, è di quelli d’oro.