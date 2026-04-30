Stretto di Messina rinnovata la governance | ecco tutti i nuovi vertici tra conferme e nuovi ingressi

L’assemblea della società Stretto di Messina S.p.A. ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, con un utile di 8,5 milioni di euro. Contestualmente, sono stati annunciati i nuovi membri della governance, con alcune conferme e ingressi tra i vertici. La rinnovata struttura manageriale è stata presentata in un incontro pubblico, nel quale sono stati illustrati i cambiamenti nel team di gestione.

L’assemblea ordinaria della società Stretto di Messina S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che registra un utile pari a 8,5 milioni di euro. La riunione si è svolta a Roma nella giornata del 29 aprile e ha definito anche i nuovi assetti societari per il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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