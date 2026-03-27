La Provincia ha dato il via libera al progetto del nuovo skilift in località Fangacci, sopra Campigna, in Appennino. L'approvazione è stata concessa tramite decreto del presidente, dopo aver valutato il progetto di fattibilità tecnico-economica. L'impianto avrà un costo di circa 1,2 milioni di euro ed è destinato a essere costruito nel Comune di Santa Sofia.

L'ente ha approvato, con decreto del presidente, il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo impianto di risalita in località Fangacci Arriva l'ok della Provincia alla costruzione del nuovo skilift in Appennino, sopra Campigna. L'ente ha approvato, con decreto del presidente, il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo impianto di risalita in località Fangacci, nel Comune di Santa Sofia. L’intervento prevede la sostituzione della vecchia sciovia della “Capanna”, attualmente non più utilizzabile né revisionabile, con un nuovo skilift, in grado di garantire maggiore sicurezza, affidabilità e qualità del servizio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Arriva l'ok al progetto del nuovo skilift della Campigna: impianto costerà 1,2 milioni di euro

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