Val Colvera via libera al progetto del ponte | costerà 2,65 milioni di euro
È stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo ponte a Frisanco, lungo la strada regionale 26, sul torrente Colvera. L’intervento prevede lavori di manutenzione straordinaria e il costo totale stimato è di 2,65 milioni di euro. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza della rete infrastrutturale e del ponte esistente, in vista di un intervento di consolidamento e miglioramento delle strutture.
Via libera al progetto esecutivo del ponte a Frisanco. Un intervento di manutenzione straordinaria che costerà 2,65 milioni di euro per la messa in sicurezza della rete infrastrutturale e del ponte sul torrente Colvera, lungo la strada regionale 26. A dirlo è stato l'assessore regionale alle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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