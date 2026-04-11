Val Colvera via libera al progetto del ponte | costerà 2,65 milioni di euro

È stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo ponte a Frisanco, lungo la strada regionale 26, sul torrente Colvera. L’intervento prevede lavori di manutenzione straordinaria e il costo totale stimato è di 2,65 milioni di euro. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza della rete infrastrutturale e del ponte esistente, in vista di un intervento di consolidamento e miglioramento delle strutture.