come cambia ponte nuovo ciclabile e parcheggio per servire la nuova scuola

Un tratto di ciclabile più ampio e dotato di un impianto di scolo dell’acqua è stato realizzato, insieme a un parcheggio più grande e alla messa in sicurezza di un marciapiede. Questi interventi riguardano la zona di Ponte Nuovo e sono stati introdotti per servire la nuova scuola in costruzione.

Un nuovo tratto di ciclabile con relativo impianto di scolo dell’acqua, un parcheggio più ampio e la messa in sicurezza di un marciapiede. Sono questi gli interventi da 200mila euro finanziati dal Comune per migliorare la viabilità in vista dell’apertura della nuova scuola tra via 56 Martiri e via del Pino. "Si tratta di lavori molto importanti – ha detto l’assessore a Lavori pubblici e Mobilità Massimo Cameliani – che interessano in particolare la nuova scuola primaria in fase di ultimazione e che consentiranno una mobilità in sicurezza di scolari, genitori e personale scolastico. I lavori riguarderanno una porzione dei marciapiedi di via del Pino e, inoltre, gli utenti della farmacia avranno a disposizione un numero maggiore di posti auto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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