A Ponte Nuovo i lavori per la nuova scuola sono stati rinviati e al momento non prevedono la realizzazione di una palestra. Intanto, è partita la demolizione dell’edificio chiamato Ceci, mentre le imprese sono chiamate a rispettare le scadenze previste dal Pnrr per completare gli interventi. La situazione richiede un’accelerazione nelle fasi di cantiere per rispettare i tempi stabiliti.

Sarà necessario 'correre' per concludere i nuovi lavori entro i tempi stabiliti dal Pnrr, ma oltre alla conclusione della nuova scuola, ora si inizia a fare i conti anche con le demolizioni dei vecchi edifici. Il Comune ora deve spingere sull'acceleratore per portare a termine il progetto della nuova scuola elementare di Ponte Nuovo, la futura Ceci-Gulminelli, un cantiere da oltre 15 milioni di euro (per più della metà finanziato dal Pnrr) in fase di realizzazione all'angolo tra via 56 Martiri e via del Pino. Ma l'obiettivo di terminare i lavori entro marzo, come era stato affermato nei mesi scorsi, è ormai sfumato, e ora si dovrà cercare di stare almeno nei tempi della proroga. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Nuova scuola a Ponte Nuovo, fine lavori rinviata (e senza palestra): intanto parte la demolizione della Ceci

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