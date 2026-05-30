L’Ariete Pvp ha ingaggiato Cristina Zecchi come nuova direttrice tecnica del vivaio. La scelta mira a rafforzare la crescita delle giovanili e migliorare la gestione delle risorse tecniche. Zecchi ha un’esperienza di alto livello nel settore e sarà responsabile di coordinare le attività e lo sviluppo dei giovani atleti. La società ha annunciato ufficialmente l’ingaggio, sottolineando l’obiettivo di potenziare il settore giovanile attraverso questa nomina.

Colpo da novanta dell’Ariete Pvp, che si assicura le prestazioni di Cristina Zecchi, una direttrice tecnica di altissimo profilo, affidandole la conduzione del vivaio. Zecchi arriva a Prato dopo un’esperienza molto positiva come prima allenatrice nel settore giovanile de Il Bisonte per il gruppo che ha disputato i tornei Under 18 e Serie C. Una figura che diventa centrale nel progetto di crescita. La nuova direttrice tecnica pratese è una delle figure più preparate e apprezzate a livello regionale. Allenatrice di terzo grado dal 2008, docente federale e direttore didattico per la formazione tecnica, preparatore atletico, maestro di beach volley, docente per l’abilitazione al sitting volley e referente tecnico della selezione regionale toscana, Zecchi allenerà inoltre l’ Under 19 dell’Ariete e sarà affiancata dal dirigente Daniele Mossuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpo dell’Ariete: ingaggiata la direttrice tecnica Zecchi. Così il vivaio crescerà

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