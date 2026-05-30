Colpo dell’Ariete | ingaggiata la direttrice tecnica Zecchi Così il vivaio crescerà

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ariete Pvp ha ingaggiato Cristina Zecchi come nuova direttrice tecnica del vivaio. La scelta mira a rafforzare la crescita delle giovanili e migliorare la gestione delle risorse tecniche. Zecchi ha un’esperienza di alto livello nel settore e sarà responsabile di coordinare le attività e lo sviluppo dei giovani atleti. La società ha annunciato ufficialmente l’ingaggio, sottolineando l’obiettivo di potenziare il settore giovanile attraverso questa nomina.

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Colpo da novanta dell’Ariete Pvp, che si assicura le prestazioni di Cristina Zecchi, una direttrice tecnica di altissimo profilo, affidandole la conduzione del vivaio. Zecchi arriva a Prato dopo un’esperienza molto positiva come prima allenatrice nel settore giovanile de Il Bisonte per il gruppo che ha disputato i tornei Under 18 e Serie C. Una figura che diventa centrale nel progetto di crescita. La nuova direttrice tecnica pratese è una delle figure più preparate e apprezzate a livello regionale. Allenatrice di terzo grado dal 2008, docente federale e direttore didattico per la formazione tecnica, preparatore atletico, maestro di beach volley, docente per l’abilitazione al sitting volley e referente tecnico della selezione regionale toscana, Zecchi allenerà inoltre l’ Under 19 dell’Ariete e sarà affiancata dal dirigente Daniele Mossuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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