La tecnica dell’abbraccio per la rapina | così un anziano è stato derubato della collana

Da latinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una giovane di origini romene ha rapinato un anziano utilizzando la tecnica dell’abbraccio sul lungomare di Anzio. La donna ha avvicinato l’uomo, lo ha abbracciato e gli ha sfilato la collana. La polizia ha arrestato la sospettata poco dopo aver ricevuto la segnalazione. La donna è stata fermata e condotta in commissariato.

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Ha utilizzato la tecnica dell’abbraccio per rapinare un anziano. E’ accaduto sul lungomare di Anzio dove è entrata in azione una giovane di origini romene subito arrestata dalla polizia.Una tecnica collaudata, spesso utilizzata per raggirare la vittima, prevalentemente persone anziane, prima di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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