La tecnica dell’abbraccio per la rapina | così un anziano è stato derubato della collana

Notizia in breve

Una giovane di origini romene ha rapinato un anziano utilizzando la tecnica dell’abbraccio sul lungomare di Anzio. La donna ha avvicinato l’uomo, lo ha abbracciato e gli ha sfilato la collana. La polizia ha arrestato la sospettata poco dopo aver ricevuto la segnalazione. La donna è stata fermata e condotta in commissariato.