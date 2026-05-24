La tecnica dell’abbraccio per la rapina | così un anziano è stato derubato della collana
Una giovane di origini romene ha rapinato un anziano utilizzando la tecnica dell’abbraccio sul lungomare di Anzio. La donna ha avvicinato l’uomo, lo ha abbracciato e gli ha sfilato la collana. La polizia ha arrestato la sospettata poco dopo aver ricevuto la segnalazione. La donna è stata fermata e condotta in commissariato.
Ha utilizzato la tecnica dell’abbraccio per rapinare un anziano. E’ accaduto sul lungomare di Anzio dove è entrata in azione una giovane di origini romene subito arrestata dalla polizia.Una tecnica collaudata, spesso utilizzata per raggirare la vittima, prevalentemente persone anziane, prima di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Multi SubThe Campus Beautys Fiancé Was Secretly an Invincible Martial Master
Notizie e thread social correlati
"La tecnica dell'abbraccio" sul lungomare: così un 90enne è stato derubato della collanina d'oro da una ragazzaUn uomo di 90 anni è stato derubato della collanina d'oro sulla passeggiata lungomare.
Lissone, con la "tecnica dell'abbraccio" gli ruba una collana d'oro: presaA Lissone, una donna di 55 anni ha avvicinato un automobilista chiedendo un passaggio e, una volta a bordo, gli ha sfilato una collana d'oro dal...
Temi più discussi: La tecnica dell'abbraccio sul lungomare: così un 90enne è stato derubato della collanina d'oro da una ragazza; Maiolati Spontini, anziano derubato con la tecnica dell’abbraccio; Ruba una collana d'oro a un anziano con la tecnica dell'abbraccio, denunciata; Ruba la collana d'oro a un 85enne con la tecnica dell'abbraccio, 40enne identificata e denunciata.
Ruba la collana d'oro a un 85enne con la tecnica dell'abbraccio, 40enne identificata e denunciata x.com
Finti fisioterapisti raggirano un anziano a Castello di Godego: derubato con la tecnica dell'abbraccio. facebook
Carezze in strada, stordito con lo spray: la ladra porta via una collana con la tecnica dell'abbraccioANCONA Prima l’approccio in strada, come se fosse una conoscente. Poi quelle mani sul viso e sul collo, il disorientamento, la collana d’oro sparita e la fuga. È finita con ... corriereadriatico.it
Anzio, rapina con la tecnica dell’abbraccio sul lungomare: arrestata una donnaCRONACA – Paura sul lungomare di Anzio, dove un anziano di novant’anni è stato vittima di una rapina messa a segno con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio. Provvidenziale l’intervento ... lanotiziaoggi.it
Cosa ne pensate della musica AI? reddit