Con l’auto-ariete sfondano la vetrina dell’oreficeria | colpo da film e ladri in fuga dopo aver razziato la Saci Gioielli
Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, alcuni ladri hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina di un negozio di gioielli nel centro di Busto Arsizio. Dopo aver forzato l’ingresso, hanno rubato diversi oggetti di valore prima di darsi alla fuga a bordo di un veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità del colpo o sull’identità dei responsabili.
Busto Arsizio (Varese), 19 maggio 2026 – Prima il furto dell’auto, poi la corsa nel cuore della notte verso il centro cittadino e infine la spaccata con la vettura usata come un ariete per aprirsi la strada verso la gioielleria. È una scena da film quella andata in scena nelle prime ore di oggi, martedì 19 maggio, nel pieno centro di Busto Arsizio, a pochi passi dalla basilica di San Giovanni. A che ora è successo . Erano circa l’1.45 quando il silenzio di via Don Minzoni, all’angolo con via Milano, è stato spezzato dal fragore dell’impatto. I malviventi, dopo aver rubato poco prima una Fiat Panda in città, hanno raggiunto il laboratorio orafo “Saci Gioielli” e hanno lanciato l’utilitaria contro la serranda e la vetrina del negozio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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