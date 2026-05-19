Con l’auto-ariete sfondano la vetrina dell’oreficeria | colpo da film e ladri in fuga dopo aver razziato la Saci Gioielli

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, alcuni ladri hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina di un negozio di gioielli nel centro di Busto Arsizio. Dopo aver forzato l’ingresso, hanno rubato diversi oggetti di valore prima di darsi alla fuga a bordo di un veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità del colpo o sull’identità dei responsabili.

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