Colpito alla testa da un'altalena al luna park Sakil Hosseini muore a 26 anni Tra pochi giorni sarebbe diventato papà
Un giovane di 26 anni è morto cinque giorni dopo essere stato colpito alla testa da un’altalena durante il lavoro in un luna park. L’incidente è avvenuto a Lioni, in provincia di Avellino. Il ragazzo, che tra pochi giorni sarebbe diventato padre, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto dopo aver lottato contro le ferite riportate.
Sakil Hosseini è morto in ospedale dopo 5 giorni di agonia. Il 26enne stava lavorando al luna park a Lioni, nella provincia di Avellino, quando è stata colpito alla testa da una pesante altalena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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