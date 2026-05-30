Colpito alla testa da un'altalena al luna park Sakil Hosseini muore a 26 anni Tra pochi giorni sarebbe diventato papà

Notizia in breve

Un giovane di 26 anni è morto cinque giorni dopo essere stato colpito alla testa da un’altalena durante il lavoro in un luna park. L’incidente è avvenuto a Lioni, in provincia di Avellino. Il ragazzo, che tra pochi giorni sarebbe diventato padre, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto dopo aver lottato contro le ferite riportate.