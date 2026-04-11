La tragedia di Francesco morto a 28 anni | tra pochi giorni sarebbe diventato papà

Un giovane di 28 anni, residente in un comune della provincia, è deceduto recentemente. Pochi giorni prima della sua morte, avrebbe dovuto dare il benvenuto al suo secondo figlio. La notizia ha suscitato dolore tra familiari e amici, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La famiglia ha confermato la gravidanza della compagna, che si trovava in attesa di un altro bambino.