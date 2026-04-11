La tragedia di Francesco morto a 28 anni | tra pochi giorni sarebbe diventato papà
Un giovane di 28 anni, residente in un comune della provincia, è deceduto recentemente. Pochi giorni prima della sua morte, avrebbe dovuto dare il benvenuto al suo secondo figlio. La notizia ha suscitato dolore tra familiari e amici, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La famiglia ha confermato la gravidanza della compagna, che si trovava in attesa di un altro bambino.
Entro una decina di giorni Francesco Viola, 28enne di Bornato, sarebbe diventato padre per la seconda volta. Invece, nella piccola frazione di Cazzago San Martino il tempo si è fermato di colpo.La sua vita si è spezzata venerdì mattina, in via Serenissima. Stava percorrendo in moto il tragitto di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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