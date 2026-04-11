Nella mattina dell’10 aprile, un incidente stradale si è verificato lungo via Serenissima a Brescia, una delle strade più affollate al momento dell’ingresso al lavoro. Un giovane di 28 anni ha perso la vita a seguito di un violento scontro. La vittima, che avrebbe presto annunciato l’arrivo di un figlio, si trovava alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Brescia: cosa è successo a Francesco Viola. Una mattina come tante, poi il vuoto. Francesco Viola, 28 anni, è morto dopo un violento incidente stradale avvenuto all’alba del 10 aprile a Brescia, lungo via Serenissima, in uno dei punti più trafficati nelle ore di ingresso al lavoro. Il giovane era in sella alla sua moto, una Honda, e stava raggiungendo lo stabilimento dove lavorava, la Cembre Spa. Poco prima delle 7.30, secondo una prima ricostruzione, si è trovato davanti una Renault Captur che avrebbe effettuato un’improvvisa inversione a U. L’impatto è stato devastante. Il 28enne è stato sbalzato sull’asfalto, sotto gli occhi dei colleghi che stavano percorrendo lo stesso tragitto.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Schianto all’alba a Brescia: muore il 28enne Francesco Viola, a giorni sarebbe diventato papà

La tragedia di Francesco, morto a 28 anni: tra pochi giorni sarebbe diventato papàEntro una decina di giorni Francesco Viola, 28enne di Bornato, sarebbe diventato padre per la seconda volta.

Collisione fatale in mare, la cabina diventa una trappola mortale. Muore a 31 anni, pochi giorni e sarebbe diventato papàLivorno, 25 febbraio 2026 – Non potrà mai conoscere il figlio che nascerà tra qualche giorno dalla compagna Valentina.