Un giovane di 25 anni è stato ferito in una sparatoria nel rione Tamburi di Taranto, avvenuta intorno alle 14. La vittima, originaria di Statte, è stata colpita durante l’episodio. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’accaduto o sulle eventuali conseguenze. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’incidente.

Un giovane è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta intorno alle 14 nel rione Tamburi di Taranto. Si tratterebbe di un 25enne di Statte. L'episodio si è verificato in via Verga, a pochi passi dalla clinica San Camillo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione da parte dei sanitari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Taranto, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Colpi di pistola nel rione Tamburi, ferito un giovane tarantino

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