Buttafuori della discoteca ferito a colpi di pistola nel Salernitano 4 misure cautelari

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono state sottoposte a misure cautelari dai carabinieri nell'ambito di un’indagine sul ferimento di un addetto alla sicurezza di una discoteca a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. L’incidente è avvenuto nel 2025, quando l’uomo è stato colpito alla spalla da un proiettile di pistola. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive in seguito alle indagini condotte sul caso.

Ci sono 4 indagati per il ferimento dell'addetto alla sicurezza di una discoteca di Pontecagnano Faiano (Salerno), raggiunto da un colpo di pistola alla spalla nel 2025; le misure cautelari eseguite dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Aggressione violenta fuori discoteca: otto misure cautelari per tentato omicidio

Napoli, 33enne ferito a colpi di pistola nel quartiere Marianella: “Volevano rapinarmi”L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al pronto soccorso del Cardarelli dopo essere stato ferito con cinque colpi di pistola nel...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Piazza Sant'Anna, ragazzini esplodono fuochi d'artificio: paura tra i clienti dei pub.

buttafuori della buttafuori della discoteca feritoButtafuori della discoteca ferito a colpi di pistola nel Salernitano, 4 misure cautelariCi sono 4 indagati per il ferimento dell'addetto alla sicurezza di una discoteca di Pontecagnano Faiano (Salerno), raggiunto da un colpo di pistola alla ... fanpage.it

buttafuori della buttafuori della discoteca feritoPontecagnano, sparatoria in una discoteca: buttafuori ferito. Quattro indagatiAddetto alla security ferito a colpi di pistola in una discoteca in provincia di Salerno: quattro misure cautelari. I Carabinieri del N.O.R.M.-Sezione Operativa della Compagnia di ... ilmattino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.