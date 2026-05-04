Buttafuori della discoteca ferito a colpi di pistola nel Salernitano 4 misure cautelari

Quattro persone sono state sottoposte a misure cautelari dai carabinieri nell'ambito di un’indagine sul ferimento di un addetto alla sicurezza di una discoteca a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. L’incidente è avvenuto nel 2025, quando l’uomo è stato colpito alla spalla da un proiettile di pistola. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive in seguito alle indagini condotte sul caso.

Ci sono 4 indagati per il ferimento dell'addetto alla sicurezza di una discoteca di Pontecagnano Faiano (Salerno), raggiunto da un colpo di pistola alla spalla nel 2025; le misure cautelari eseguite dai carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Aggressione violenta fuori discoteca: otto misure cautelari per tentato omicidio Napoli, 33enne ferito a colpi di pistola nel quartiere Marianella: “Volevano rapinarmi”L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al pronto soccorso del Cardarelli dopo essere stato ferito con cinque colpi di pistola nel... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Piazza Sant'Anna, ragazzini esplodono fuochi d'artificio: paura tra i clienti dei pub. Buttafuori della discoteca ferito a colpi di pistola nel Salernitano, 4 misure cautelariCi sono 4 indagati per il ferimento dell'addetto alla sicurezza di una discoteca di Pontecagnano Faiano (Salerno), raggiunto da un colpo di pistola alla ... fanpage.it Pontecagnano, sparatoria in una discoteca: buttafuori ferito. Quattro indagatiAddetto alla security ferito a colpi di pistola in una discoteca in provincia di Salerno: quattro misure cautelari. I Carabinieri del N.O.R.M.-Sezione Operativa della Compagnia di ... ilmattino.it