Per giugno 2026, i colori di tendenza per le unghie includono tonalità eleganti e raffinate. Le nuance più popolari sono quelle neutre, come beige e rosa pallido, insieme a tonalità più vivaci come il rosso intenso e il blu navy. Tra le scelte più apprezzate ci sono anche i colori pastello e le tonalità metallizzate. Questi colori sono stati individuati come le opzioni più richieste e di tendenza per il mese di giugno.

Il mese di giugno è ormai alle porte, mese che darà ufficialmente inizio alla stagione estiva, tanto attesa dagli italiani (specie perché per tanti significa le tanto agognate vacanze!) Il mese di giugno come detto apre all’estate ed è proprio questa stagione a ispirare il mondo manicure: ecco quali sono i colori unghie di tendenza per giugno 2026. Giugno è alle porte così come l’estate. Come accade da tanti anni, nelle stagioni calde i colori di tendenza, non solo in fatto di manicure ma anche ad esempio per quanto riguarda l’abbigliamento, sono proprio i colori caldi che rimandano subito al sole e, appunto, all’estate e, in particolare, le tonalità pastello. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Colore unghie giugno 2026: i trend più eleganti del momento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tendenze unghie 2026 le più belle da copiare

Notizie e thread social correlati

Colore unghie maggio 2026: i trend più eleganti del momentoA maggio 2026, i colori delle unghie sono caratterizzati da tonalità eleganti e creative che si adattano alla stagione primaverile.

Ecco come realizzare il trend del momento, le unghie Coca Zero, la manicure più frizzante della primaveraCon l’arrivo della primavera, torna di moda un nuovo trend per le unghie: le Coca Zero.

Temi più discussi: Unghie estate 2026, 15 tendenze da provare adesso; Amica di giugno è in edicola con palette trucco per viso e occhi; Nuovo Btp anti-inflazione, emissione dal 15 giugno: ecco come funziona (c'è il premio fedeltà); 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Milano.

Emotes per Clash Royale Giugno 2026 Stagione 84 - Stone Cold. Leggi il nostro post del blog per maggiori dettagli sulla stagione! reddit

Unghie al gusto menta: la tendenza cremosa che illumina le mani d’estateArriva il caldo e insieme al caldo il desiderio di leggerezza: dal guardaroba alle scelte cromatiche del reparto unghie. Se le tendenze passate hanno esplorato a fondo la gamma dei neutri e dei fucsia ... iodonna.it

Tendenze unghie 2026: dalla micro french al cat eye, le manicure da provareIl 2026 porta con sé una selezione di tendenze unghie eleganti ma accessibili. Più che effetti scenografici, vincono dettagli curati, texture leggere e colori studiati: manicure essenziali, luminose, ... donnamoderna.com