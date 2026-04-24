Colore unghie maggio 2026 | i trend più eleganti del momento

A maggio 2026, i colori delle unghie sono caratterizzati da tonalità eleganti e creative che si adattano alla stagione primaverile. Le sfumature più popolari includono nuance chiare e luminose, ideali per una manicure fresca e adatta a diversi stili. Le tendenze del momento propongono combinazioni di colori che si distinguono per semplicità e raffinatezza, offrendo molteplici possibilità di personalizzazione.

Colore unghie in tendenza a maggio 2026: le sfumature più eleganti e le idee creative per una manicure primaverile fresca e luminosa. A maggio 2026 la manicure si rinnova con tonalità leggere e luminose, ispirate alla piena fioritura primaverile. Le tendenze puntano su colori delicati ma moderni, con finish lucidi e traslucidi che valorizzano un look fresco, curato e naturale. Ecco alcune idee per unghie perfette e in linea con le tendenze del momento. Con l’arrivo di maggio 2026, le tendenze manicure si spostano verso una bellezza più luminosa, fresca e naturale. Dopo mesi dominati da tonalità scure o neutre invernali, la primavera inoltrata porta con sé una voglia di leggerezza che si riflette anche sulle unghie.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Tendenze unghie 2026 le più belle da copiare

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