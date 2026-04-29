Con l’arrivo della primavera, torna di moda un nuovo trend per le unghie: le Coca Zero. Questa manicure, caratterizzata da dettagli ispirati alla bevanda, sta conquistando molte appassionate di nail art per il suo stile fresco e originale. Ogni anno, le tendenze stagionali portano novità nel mondo delle manicure, e questa proposta si distingue per la sua capacità di essere divertente e semplice da realizzare.

Ogni primavera porta con sé il suo trend unghie da provare e che in pochissimo tempo conquista le mani di ogni amante delle manicure a tema, sempre nuove, originali e diverse. Come le unghie Coca Zero, la manicure che si ispira direttamente alla bevanda più amata da giovani e meno giovani, e che vi garantisce delle unghie dal colore intenso e frizzante allo stesso tempo, proprio come quello della Coca Cola. Una manicure amata dalle celeb, una fra tutte Hailey Bieber, che in fatto di tendenze non se ne perde una, sempre che non sia lei a crearle, e che strizza l’occhio al colore più amato dell’autunno inverno appena trascorso, il color cioccolato.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ecco come realizzare il trend del momento, le unghie Coca Zero, la manicure più frizzante della primavera

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