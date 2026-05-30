A Colle Val d’Elsa si terrà nuovamente la Sagra della Miseria, giunta alla sua 39ª edizione. L’evento si svolgerà nel 2026 nella zona di Colle Alta, attirando molti partecipanti della comunità locale. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale molto atteso, che si ripete ogni anno nel cuore della città. La preparazione dell’evento sta già coinvolgendo i volontari e gli organizzatori.

Torna la Sagra della Miseria e Colle di Val d’Elsa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione popolare locale che nel 2026 festeggia la sua 39ª edizione nella cornice di Colle Alta. Considerata tra le sagre storiche più caratteristiche della Toscana, la manifestazione continua a custodire e tramandare i sapori della tradizione contadina del territorio. Ogni sabato e domenica di giugno, a partire dal 6, piazza Santa Caterina d’Alessandria diventerà il cuore della festa. Dalle 19.30 alle 22.30 cittadini, visitatori e appassionati della cucina toscana potranno ritrovarsi per gustare i piatti simbolo della cultura gastronomica locale in un’atmosfera semplice e conviviale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle Val d’Elsa. Torna la Sagra della Miseria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torna la Sagra della MiseriaA Colle di Val d’Elsa sta per tornare uno degli eventi più attesi della tradizione locale: la Sagra della Miseria.

Trovato con la cocaina nell’auto a un controllo a Colle Val d’Elsa: in manetteNel pomeriggio di ieri, durante un controllo di routine a Colle Val d’Elsa, un'auto è stata fermata da una pattuglia delle forze dell'ordine.

Temi più discussi: Tori Sparks live Colle Val D’Elsa; Centritalia News Informazione Quotidiana; A Colle di Val d'Elsa torna 'La sagra della Miseria'; Colle Val d’Elsa. Torna la Sagra della Miseria.

?Sul raccordo #Siena- #Firenze, code a tratti tra Poggibonsi nord e Colle Val d'Elsa nord in direzione Firenze. Traffico regolare tra Impruneta-Greve in Chianti e San Casciano in direzione Siena #viabiliTOS #viabiliFI x.com

Colle di val d’Elsa reddit

A Colle Val d’Elsa la TARI 2026 si paga con PagoPACOLLE VAL D’ELSA. Da quest’anno la TARI a Colle di Val d’Elsa si pagherà con il sistema PagoPA. La novità introdotta consentirà ai cittadini di semplificare i pagamenti, si potrà pagare sia on line tr ... ilcittadinoonline.it

Meteo Colle Di Val D'Elsa OggiA Colle di Val d'Elsa oggi generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 18 e 28°C. Entrando nel dettaglio, avremo deboli piogge o rovesci al mattino, diffusa nuvolosità ... ilmeteo.it