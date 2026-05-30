Cobolli show | gli parlano del titolo del Roland Garros e si scatena sotto il tavolo per scaramanzia

Notizia in breve

Flavio Cobolli ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros, aprendo così il tabellone principale del torneo. Durante la conferenza stampa, ha scherzato sulla sua scaramanzia, raccontando di aver scatenato una reazione sotto il tavolo quando gli hanno chiesto delle possibilità di vincere il titolo. La sua vittoria ha attirato l’attenzione, e la sua reazione ha suscitato commenti tra i presenti. La competizione prosegue con il suo nome tra i favoriti nella parte alta del tabellone.