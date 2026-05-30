Cobolli show | gli parlano del titolo del Roland Garros e si scatena sotto il tavolo per scaramanzia
Flavio Cobolli ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros, aprendo così il tabellone principale del torneo. Durante la conferenza stampa, ha scherzato sulla sua scaramanzia, raccontando di aver scatenato una reazione sotto il tavolo quando gli hanno chiesto delle possibilità di vincere il titolo. La sua vittoria ha attirato l’attenzione, e la sua reazione ha suscitato commenti tra i presenti. La competizione prosegue con il suo nome tra i favoriti nella parte alta del tabellone.
Flavio Cobolli vola agli ottavi del Roland Garros e il tabellone si apre. La divertente scaramanzia in conferenza sulle chance di titolo a Parigi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Cobolli-Tien, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si parte, il romano è favorito per gli ottavi!
Cobolli show al Roland Garros: la serie infinita di palleggi ‘incanta’ ParigiPrima dell'inizio ufficiale del torneo, il giovane tennista italiano ha attirato l'attenzione sui campi di Parigi con una serie di palleggi che hanno...
Temi più discussi: Roland Garros, ora tocca a Cobolli, Berrettini e Arnaldi: l'Italia può puntare all'en-plein | Il programma di sabato e gli orari; Cobolli in rampa di lancio, Berrettini, Arnaldi... Anche senza Sinner, Parigi può parlare italiano; Cobolli calciofilo: Roma in Champions? Qualificazione meritata, ho scritto ai giocatori; Giorno 2 | Primo turno: Cobolli - Pellegrino Roland Garros.
ADESSO BASTA! ?Ma quando si decideranno gli organizzatori del Roland-Garros a capire che far giocare questi campioni a mezzogiorno, sotto un sole cocente, è una vera e propria follia? ?Jannik è visibilmente provato, sta continuando a lottare con i d facebook
Cobolli vola agli ottavi del Roland Garros (orfano di Sinner): Gli spogliatoi sono diversi: senza big c'è spazio per tutti, vince chi sogna di piùFlavio Cobolli non si ferma più e si prende di forza gli ottavi di finale del Roland Garros. Sul prestigioso campo centrale Philippe Chatrier, l'azzurro (testa di serie numero 10) ... corriereadriatico.it
Roland Garros, show Cobolli: prima l’omaggio a Mancini poi il siparietto sulla finale di ChampionsCobolli esulta e omaggia Mancini, poi sulla finale di Champions: Ho giocato con Calafiori, mi piace anche Luis Enrique. Vi chiedo di.... In questi giorni si sta disputando in Francia il Roland ... siamolaroma.it