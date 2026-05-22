Cobolli show al Roland Garros | la serie infinita di palleggi ‘incanta’ Parigi
Prima dell'inizio ufficiale del torneo, il giovane tennista italiano ha attirato l'attenzione sui campi di Parigi con una serie di palleggi che hanno conquistato il pubblico. Nonostante non abbia ancora giocato le sue prime partite, le sue esibizioni sui campi sono state molto commentate. I video delle sue sequenze di colpi circolano sui social e sono stati segnalati anche dagli organizzatori. La sua presenza ha generato curiosità tra gli appassionati di tennis, anticipando un possibile protagonista del torneo.
(Adnkronos) – Flavio Cobolli non ha ancora iniziato il suo Roland Garros, ma sta già dando spettacolo sui campi di Parigi. Il tennista azzurro, numero 12 del ranking Atp, si è divertito in allenamento sul Philippe Chatrier mettendo in bella mostra anche il suo talento nel calcio (ha giocato nelle giovanili della Roma). Come? Con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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