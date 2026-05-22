Cobolli show al Roland Garros | la serie infinita di palleggi ‘incanta’ Parigi

Prima dell'inizio ufficiale del torneo, il giovane tennista italiano ha attirato l'attenzione sui campi di Parigi con una serie di palleggi che hanno conquistato il pubblico. Nonostante non abbia ancora giocato le sue prime partite, le sue esibizioni sui campi sono state molto commentate. I video delle sue sequenze di colpi circolano sui social e sono stati segnalati anche dagli organizzatori. La sua presenza ha generato curiosità tra gli appassionati di tennis, anticipando un possibile protagonista del torneo.

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