Jannik Sinner si prepara al suo esordio al Roland Garros, previsto per martedì in orario ancora da comunicare, contro il francese Clement Tabur, che ha ricevuto una wild card. Il tennista ha parlato di un feeling speciale con il torneo, sottolineando che preferisce vincere e poi affrontare la stanchezza. Ha anche commentato di sentirsi fortunato in questa fase della stagione.

Jannik Sinner a tutto campo in conferenza stampa prima del suo esordio al Roland Garros, che avverrà martedì in orario da definire contro il francese (wild card) Clement Tabur. Il classe 2001 di Sesto Pusteria ha raccontato alla stampa numerose questioni legate al tennis, al tornare in terra francese e a quel che sta accadendo tra giocatori e Slam. Così il numero 1 del mondo sul periodo tra Roma e Parigi: “ Sono andato dai miei genitori alcuni giorni, sono stato lì e sono arrivato ieri. Ho provato a recuperare un po’. Spero di essere pronto per il match di primo turno. Questo è stato un periodo davvero lungo, ma positivo. Sono fortunato a essere in questa posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Con il Roland Garros feeling speciale. Meglio vincere e iniziare a essere stanco, sono fortunato”

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Is Jannik Sinner going to win Roland-Garros!

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