Cobolli passeggia al Roland Garros ma va in imbarazzo per la Champions | Oggi non parlo di tennis

Il tennista romano, qualificato per gli ottavi di finale a Roland Garros, ha evitato di parlare di tennis durante un’intervista. Dopo aver vinto la partita, si è trovato in difficoltà quando gli è stato chiesto della Champions League, dichiarando di non voler discutere di calcio. L’atleta è stato visto passeggiare sul campo del torneo francese, mostrando imbarazzo e preferendo mantenere il focus sull’appuntamento di tennis.

Il tennista romano si è qualificato per gli ottavi al Roland Garros, dopo la vittoria però è andato in difficoltà nell'intervista a causa della Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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