Herbert furibondo con l'arbitro al Roland Garros | Guardami negli occhi o ti scusi o non ti parlo più

Durante il quinto set del match a Roland Garros, il tennista francese ha perso le staffe con l’arbitro, chiedendogli di guardarlo negli occhi e di scusarsi, altrimenti avrebbe smesso di parlargli. La discussione si è concentrata su una decisione relativa al segno, riaccendendo il dibattito sulla mancanza di tecnologia nel torneo parigino. Il giocatore si è mostrato molto furioso, interrompendo il match e attirando l’attenzione sulla gestione delle decisioni arbitrali.

Il tennista francese perde il controllo contro l'arbitro nel quinto set del match contro Sonego. La lite sul segno riapre il dibattito sulla mancanza della tecnologia a Parigi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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