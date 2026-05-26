Sinner implacabile in campo ma in imbarazzo nell'intervista | Il regalo LEGO? Penso al Roland Garros

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner si è mostrato sicuro durante una partita, ma ha evitato di approfondire un regalo ricevuto, limitandosi a dire che pensa al Roland Garros. Durante un’intervista, ha risposto con un sorriso a una domanda sulla Torre Eiffel di LEGO, senza fornire dettagli aggiuntivi. La sua reazione ha suscitato divertimento tra i presenti, mentre ha mantenuto un atteggiamento riservato rispetto alla questione del regalo.

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Jannik Sinner fa sorridere tutti rispondendo alle curiosità di Marion Bartoli sulla Torre Eiffel di LEGO. Le risposte divertite dell'azzurro dopo la vittoria all'esordio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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