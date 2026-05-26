Sinner implacabile in campo ma in imbarazzo nell'intervista | Il regalo LEGO? Penso al Roland Garros

Jannik Sinner si è mostrato sicuro durante una partita, ma ha evitato di approfondire un regalo ricevuto, limitandosi a dire che pensa al Roland Garros. Durante un’intervista, ha risposto con un sorriso a una domanda sulla Torre Eiffel di LEGO, senza fornire dettagli aggiuntivi. La sua reazione ha suscitato divertimento tra i presenti, mentre ha mantenuto un atteggiamento riservato rispetto alla questione del regalo.

Jannik Sinner fa sorridere tutti rispondendo alle curiosità di Marion Bartoli sulla Torre Eiffel di LEGO. Le risposte divertite dell'azzurro dopo la vittoria all'esordio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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