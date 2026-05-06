Cobolli compleanno agli Internazionali | Calafiori in finale Champions? Se parlo si inca**a con me

Il tennista italiano compie 24 anni e si prepara a disputare il suo primo match al secondo turno del Masters 1000 di Roma. La giornata coincide con il suo compleanno agli Internazionali d'Italia 2026, manifestazione che si svolge sulla terra battuta della capitale. Nel corso dell’evento, ha espresso opinioni su un possibile futuro di un calciatore in una finale di Champions, commento che ha suscitato reazioni tra gli appassionati.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli festeggia il compleanno agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, il tennista azzurro compie 24 anni e si prepara a esordire al secondo turno del Masters 1000 di Roma. Intervenuto in conferenza stampa, Cobolli ha parlato anche della finale di Champions League raggiunta dall'amico Riccardo Calafiori con il suo Arsenal:. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Flavio Cobolli agli Internazionali BNL d’Italia 2026Da promessa del tennis italiano a volto sempre più riconoscibile del circuito: Flavio Cobolli arriva agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con una... Diretta gol Champions League LIVE: via agli ottavi di finale, si comincia con Galatasaray LiverpoolCalciomercato Juventus: Bernardo Silva e Goretzka dentro l’uovo di Pasqua? Comolli e Ottolini fiutano il doppio colpo a zero. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ATP Roma, non solo Sinner: il percorso di Musetti, Cobolli e Darderi alla conquista del Foro Italico; ATP Madrid 2026, l’annuncio di Cobolli dopo il ko con Zverev: Al Foro Italico il giorno del mio compleanno. Il motivo; Tennis, Internazionali, Cobolli: A Roma con più autostima, spero mi aiuti. Cobolli, compleanno agli Internazionali: Calafiori in finale Champions? Se parlo si inca**a con meIl tennista azzurro compie oggi 24 anni e sarà impegnato nel Masters 1000 di Roma ... adnkronos.com Internazionali: Cobolli 'a Roma con più autostima, spero mi aiuti'Sono contento di essere qui e desidero fare meglio rispetto agli anni scorsi, non ho mai vissuto questo torneo come avrei voluto e spero finalmente di farlo. (ANSA) ... ansa.it Foro Imperiale, oggi l'inserto del Messaggero sugli Internazionali Bnl d'Italia. Focus sui nostri italiani: da Sinner a Musetti, da Berrettini a Cobolli e Jasmine Paolini. Un approfondimento a cura della nostra redazione per portarvi dentro al torneo della Capitale. - facebook.com facebook Torta a sorpresa per il compleanno di #Cobolli, lui reagisce così: "Che entusiasmo..." x.com