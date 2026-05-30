Cobolli ha vinto la partita sul Philippe-Chatrier, dominando l’avversario in modo chiaro. Prima di entrare in campo, ha mostrato segni di nervosismo, ma è riuscito a controllarlo durante il match. Tien ha avuto difficoltà fisiche, che hanno limitato la sua prestazione e ridotto la sua capacità di reagire agli attacchi. La vittoria di Cobolli si è concretizzata con una serie di colpi precisi e costanti.

? Punti chiave Come ha gestito Cobboli il nervosismo prima di scendere in campo?. Perché la prestazione di Tien è stata così limitata fisicamente?. Cosa ha chiesto scherzosamente Cobboli ai tifals del PSG?. Chi sarà il prossimo ostacolo per l'italiano negli ottavi?.? In Breve Cobboli batterà Zachary Svajda nel prossimo turno degli ottavi di finale.. L'italiano ha scherzato con i tifosi parigini sulla finale di Champions League.. Il tennista ha espresso simpatia per l'Arsenal di Calafiori e il PSG.. Il tabellone vede l'assenza di grandi nomi come Sinner, Djokovic e Alcaraz.. Flavio Cobolli conquista il Philippe-Chatrier con una prestazione netta contro Learner Tien prima dello show per la Champions. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cobolli domina sul Philippe-Chatrier e lancia un messaggio al PSG

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