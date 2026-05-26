Festival del Maggio | Philippe Jordan sul podio e Jan Lisiecki al piano per Beethoven e Bruckner
Il direttore d’orchestra e il pianista sono saliti sul palco per eseguire due composizioni di Ludwig van Beethoven. La serata ha incluso l’ouverture Leonore, op. 72b, e il Concerto n. 3 in do minore, op. La performance si è svolta durante il Festival del Maggio, con Philippe Jordan alla guida dell’orchestra e Jan Lisiecki al piano. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento è stata comunicata.
FIRENZE – Per l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, giovedì 28 maggio alle 20 Philippe Jordan dirige l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in due composizioni di Ludwig van Beethoven: Leonore, ouverture op. 72b e il Concerto n. 3 in do minore op. 37 per pianoforte e orchestra, solista Jan Lisiecki; nella seconda parte, la Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore Romantische di Anton Bruckner. Philippe Jordan, che al Maggio ha debuttato nell’aprile del 2021, è stato dal 1998 assistente di Daniel Barenboim alla Staatsoper di Berlino (teatro del quale è poi divenuto Principale direttore ospite), e dal 2001 al 2004 è stato Direttore principale dell’Opera e dell’Orchestra Filarmonica di Graz. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Notizie e thread social correlati
La nona di Bruckner al Politeama: sul podio Donato RenzettiAl teatro Politeama è in programma la nona sinfonia di Bruckner, con Donato Renzetti sul podio.
Beethoven e Bruckner a confrontoL’Orchestra Sinfonica di Milano e la Filarmonica Arturo Toscanini hanno annunciato una collaborazione che prevede esecuzioni congiunte di...
Temi più discussi: IN RELAZIONE Philippe Halsman mostra fotografica da domenica 7 giugno a domenica 19 luglio 2026 CHIESA DI SAN GREGORIO – Via Garibaldi - Cherasco (CN); ### Morning note: l'agenda di venerdi' 22 maggio; A Zurigo la 28esima edizione di Videoex guarda all'Islanda; Alla Morin ostriche in vetrina. Tre giorni di assaggi e stand. Anche un convegno sulla filiera.
22 maggio | Itas Forum, Trento Philippe Aghion, Premio Nobel per l’economia parteciperà al Festival dell’Economia di Trento in un incontro sulla teoria economica della distruzione creatrice. Non perdere l’opportunità di ascoltarlo. Registrati sul sito del Festival facebook
Ruth Wilson in Dior primavera 2026 haute couture alla prima di La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer al 79° Festival del Film di Cannes (20 maggio 2026) reddit
Festival del Maggio: Philippe Jordan sul podio e Jan Lisiecki al piano per Beethoven e BrucknerIn programma due composizioni di Ludwig van Beethoven: Leonore, ouverture op. 72b e il Concerto n. 3 in do minore op. 37 per pianoforte e orchestra, solista Jan Lisiecki; nella seconda parte, la Sinfo ... firenzepost.it
CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 21 maggio 2026 x.com
Festival del Maggio, Un ballo in maschera: un cast B che non è di Serie B!Solo per una sera, venerdì 22 maggio 2026, è cambiato il terzetto di protagonisti di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi al Teatro del Maggio, nell'ambito dell’88° Festival del Maggio Musicale Fior ... firenzepost.it