Il direttore d’orchestra e il pianista sono saliti sul palco per eseguire due composizioni di Ludwig van Beethoven. La serata ha incluso l’ouverture Leonore, op. 72b, e il Concerto n. 3 in do minore, op. La performance si è svolta durante il Festival del Maggio, con Philippe Jordan alla guida dell’orchestra e Jan Lisiecki al piano. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento è stata comunicata.

FIRENZE – Per l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, giovedì 28 maggio alle 20 Philippe Jordan dirige l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in due composizioni di Ludwig van Beethoven: Leonore, ouverture op. 72b e il Concerto n. 3 in do minore op. 37 per pianoforte e orchestra, solista Jan Lisiecki; nella seconda parte, la Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore Romantische di Anton Bruckner. Philippe Jordan, che al Maggio ha debuttato nell’aprile del 2021, è stato dal 1998 assistente di Daniel Barenboim alla Staatsoper di Berlino (teatro del quale è poi divenuto Principale direttore ospite), e dal 2001 al 2004 è stato Direttore principale dell’Opera e dell’Orchestra Filarmonica di Graz. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festival del Maggio: Philippe Jordan sul podio e Jan Lisiecki al piano per Beethoven e Bruckner

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