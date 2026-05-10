A Le Mans, la MotoGP ha visto una tripletta Aprilia con Martin, Bezzecchi e Ogura, mentre la Ducati si è dovuta accontentare del quarto posto di Di Giannantonio. Martin ha ottenuto il massimo punteggio, dominando la gara e inviando un chiaro messaggio a Bezzecchi, che si è piazzato subito dopo. Bagnaia ha invece concluso la corsa con un risultato deludente, cadendo proprio sul finale della competizione.

ipromossi e bocciati della quinta gara della stagione MotoGP, il GP di Francia a Le Mans vinto da Jorge Martin su Aprilia davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura dell'Aprilia Trackhouse. La Ducati si deve accontentare del quarto posto di Fabio Di Giannantonio, ma mastica amaro per l'infortunio di Marc Marquez e la caduta di Pecco Bagnaia mentre era in seconda posizione. Gli è mancata solo la pole position, ma questo è un weekend perfetto. Nella Sprint ha lasciato a bocca aperta con una partenza devastante dalla terza fila, primo in 4 curve come forse lo sa solo lui. Ieri i rivali lo aspettavano e lui ha cambiato tattica, imprimendo alla gara un ritmo insostenibile: era sesto al quarto giro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, le pagelle. Martin 9, domina e manda un messaggio a Bezzecchi. Bagnaia 5, casca sul più bello...

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