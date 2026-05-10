MotoGP le pagelle Martin 9 domina e manda un messaggio a Bezzecchi Bagnaia 5 casca sul più bello

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Le Mans, la MotoGP ha visto una tripletta Aprilia con Martin, Bezzecchi e Ogura, mentre la Ducati si è dovuta accontentare del quarto posto di Di Giannantonio. Martin ha ottenuto il massimo punteggio, dominando la gara e inviando un chiaro messaggio a Bezzecchi, che si è piazzato subito dopo. Bagnaia ha invece concluso la corsa con un risultato deludente, cadendo proprio sul finale della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ipromossi e bocciati della quinta gara della stagione MotoGP, il GP di Francia a Le Mans vinto da Jorge Martin su Aprilia davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi  e al giapponese Ai Ogura dell'Aprilia Trackhouse. La Ducati si deve accontentare del quarto posto di Fabio Di Giannantonio, ma mastica amaro per l'infortunio di Marc Marquez e la caduta di Pecco Bagnaia mentre era in seconda posizione. Gli è mancata solo la pole position, ma questo è un weekend perfetto. Nella Sprint ha lasciato a bocca aperta con una partenza devastante dalla terza fila, primo in 4 curve come forse lo sa solo lui. Ieri i rivali lo aspettavano e lui ha cambiato tattica, imprimendo alla gara un ritmo insostenibile: era sesto al quarto giro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

motogp le pagelle martin 9 domina e manda un messaggio a bezzecchi bagnaia 5 casca sul pi249 bello
© Gazzetta.it - MotoGP, le pagelle. Martin 9, domina e manda un messaggio a Bezzecchi. Bagnaia 5, casca sul più bello...
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

MotoGP Austin, le pagelle: Bezzecchi domina, 8,5. Bagnaia si perde dopo la Sprint, 5Ipromossi e bocciati della terza gara del stagione MotoGP, il GP degli Stati Uniti vinto da Marco Bezzecchi su Aprilia.

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Martin domina, Bagnaia e Bezzecchi a podio, cade Marquez

Argomenti più discussi: Pagelle Sprint Le Mans e classifica piloti MotoGP: ansia per Marquez, Martin e Bagnaia come ai bei tempi; MotoGP Francia 2026, Martin domina la sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi a Le Mans; Rinascita Ducati a Le Mans: Pecco Bagnaia in pole davanti a Marc Marquez; Marco Bezzecchi ha un pensiero fisso in vista di Le Mans.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web