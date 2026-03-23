Cosa: Il primo grande evento pubblico dedicato alle nuove forme di abitare collaborativo per la terza età. Dove e Quando: Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi), Roma; lunedì 30 marzo 2026, dalle ore 10:00 alle 17:00. Perché: Per scoprire come la solidarietà e la coabitazione possano trasformare l’invecchiamento in una risorsa sociale contro la solitudine. La Capitale si prepara a ospitare un appuntamento pionieristico nel panorama del welfare e dell’urbanistica sociale. Il 30 marzo 2026, l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone aprirà le porte al Festival del Co-Housing, un’iniziativa che mira a scardinare i pregiudizi sull’invecchiamento per proporre modelli di vita basati sulla prossimità e sull’autonomia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Festival del Co-Housing: a Roma il futuro dell’abitare è condiviso

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