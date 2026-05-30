Cmb schiaccia l’Okasa Falconara 4-1 e vola in finale scudetto

Notizia in breve

Il Cmb ha vinto 4-1 contro l’Okasa Falconara e si è qualificato per la finale scudetto. La squadra ha neutralizzato la difesa avversaria grazie a un pressing efficace e a un'organizzazione tattica compatta. Le giocatrici che hanno dominato il centrocampo sono state decisive nel controllo del gioco e nella creazione delle occasioni offensive, contribuendo in modo determinante alla vittoria.