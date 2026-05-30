Cmb schiaccia l’Okasa Falconara 4-1 e vola in finale scudetto
Il Cmb ha vinto 4-1 contro l’Okasa Falconara e si è qualificato per la finale scudetto. La squadra ha neutralizzato la difesa avversaria grazie a un pressing efficace e a un'organizzazione tattica compatta. Le giocatrici che hanno dominato il centrocampo sono state decisive nel controllo del gioco e nella creazione delle occasioni offensive, contribuendo in modo determinante alla vittoria.
? Punti chiave Come ha fatto il Cmb a neutralizzare la difesa dell'Okasa?. Chi sono state le giocatrici chiave nel dominio del centrocampo?. Perché la sfida finale si giocherà al PalaErcole di Policoro?. Come si presenterà lo scontro decisivo contro il Bitonto?.? In Breve Renatinha e Boutimah segnano per il Cmb, Elpidio accorcia per l'Okasa al 12'38''.. Boutimah e Renatinha ricevono un cartellino giallo durante i novanta minuti di gioco.. La finale scudetto si giocherà domenica 14 giugno 2026 al PalaErcole di Policoro.. Il Cmb sfiderà il Bitonto per il titolo nazionale dopo il superamento della Roma.. Il Cmb travolge l’Okasa Falconara per 4-1 al PalaSaponara e vola in finale scudetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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