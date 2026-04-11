Nel pomeriggio di sabato 11 aprile, al PalaCesaroni di Genzano di Roma, il Cmb ha battuto il Tikitaka Francavilla con un punteggio di 6-1, conquistando così l’accesso alla finale della Coppa Italia di serie A femminile. La partita si è conclusa con una vittoria netta per la squadra di casa, che ha dominato l’intero incontro.

Il Cmb si è imposto con un netto 6-1 contro il Tikitaka Francavilla nel pomeriggio di sabato 11 aprile al PalaCesaroni di Genzano di Roma, assicurandosi così il pass per la finale della Coppa Italia di serie A femminile. La squadra di Salandra, che non ha conosciuto sconfitte durante l’attuale stagione regolare, ha dominato l’incontro della semifinale della Final Eight, superando precedentemente il Kick Off Milano con un punteggio di 4-3 nelle fasi di quartetto. La supremazia lucana al PalaCesaroni. L’incontro disputato a Genzano di Roma ha una netta disparità di forze fin dai primi minuti di gioco. La guida tecnica del Cmb, affidata a mister Neri, ha messo in mostra una gestione della partita che ha lasciato poco spazio alle avversarie abruzzesi guidate da Marzuoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cmb travolge il Tikitaka 6-1 e vola in finale di Coppa Italia

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