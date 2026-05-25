Nel match dei play-off scudetto, il Cmb ha vinto in trasferta contro l’Okasa con il punteggio di 4-3. La squadra ha segnato il primo gol dopo 75 secondi dall’inizio della partita. La difesa dell’Okasa ha avuto difficoltà a contenere le avanzate di Buotimah e Ramon, che hanno contribuito con i loro gol e assist. La partita si è conclusa con il successo del Cmb, che ha dominato nei primi minuti.

? Punti chiave Come ha fatto il Cmb a sbloccare la partita in 75 secondi?. Perché la difesa dell'Okasa non è riuscita a contenere Buotimah e Ramon?. Quali errori tattici hanno impedito all'Okasa di sfruttare il fattore campo?. Quando si giocherà la sfida decisiva per la qualificazione in finale?.? In Breve Vanin, Buotimah e Ramon segnano per il Cmb al PalaBadiali di Falconara.. Elpidio e Pereira realizzano i gol per l'Okasa durante la ripresa.. Prossimo match di semifinale fissato per venerdì 29 maggio al PalaSaponara.. Finale scudetto prevista per domenica 14 giugno 2026 al PalaErcole di Policoro.. Il Cmb conquista un successo fondamentale sul campo del PalaBadiali di Falconara Marittima battendo l’Okasa Falconara per 4-3 nella prima gara di semifinale dei play-off scudetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play-off Scudetto: il Cmb travolge l’Okasa in trasferta con il 4-3

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