Clochard 49enne ucciso e trascinato in strada in pieno giorno a Genova | l'allarme lanciato da una passante
Un uomo di 49 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto in una strada di Genova durante il giorno. Un passante ha assistito all'aggressione e ha chiamato i soccorsi, riferendo di aver visto l'aggressore trascinare il corpo senza vita dell'uomo. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per chiarire le modalità dell'evento. Nessun dettaglio sulle cause o sugli eventuali sospetti è stato comunicato finora.
Un clochard 49enne è stato ucciso in pieno giorno per strada a Genova. L'aggressore è stato visto da una ragazza, che poi ha allertato i soccorsi, mentre trascinava il cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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