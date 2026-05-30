Clochard 49enne ucciso e trascinato in strada in pieno giorno a Genova | l'allarme lanciato da una passante

Notizia in breve

Un uomo di 49 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto in una strada di Genova durante il giorno. Un passante ha assistito all'aggressione e ha chiamato i soccorsi, riferendo di aver visto l'aggressore trascinare il corpo senza vita dell'uomo. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per chiarire le modalità dell'evento. Nessun dettaglio sulle cause o sugli eventuali sospetti è stato comunicato finora.