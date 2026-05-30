A Napoli, la situazione è diventata tesa dopo l’annuncio che Aurelio De Laurentiis ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del club. La decisione è stata comunicata ufficialmente, suscitando reazioni di irritazione tra alcuni tifosi e membri dello staff. La scelta del tecnico arriva dopo settimane di discussioni e cambi di strategia. La presentazione ufficiale di Allegri è prevista nei prossimi giorni.

La scelta sembra essere fatta e definita: Aurelio De Laurentiis ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del Napoli. Tutto concordato con il tecnico, tanto che la notizia è stata confermata da tutti i più esperti operatori di mercato calcistico. Cosa succede allora? Allegri e il Milan non hanno ancora risolto la questione buonuscita. Allegri-Milan, ancora non si chiude: ADL irritato. Come riportato da Nicolò Schira, Allegri e Milan non hanno ancora trovato un accordo per la buonuscita. Il clima tra le parti è teso, come ci si poteva aspettare dopo la conclusione dell’annata fallimentare che ha portato a un esonero di praticamente tutta la dirigenza e allenatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Clima teso a Napoli, ora ADL è irritato! Cosa sta succedendo

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Ci sono problemi tra Max #Allegri e l’ #ACMilan sulla questione buonuscita. Clima teso tra le parti e #Napoli che inizia a essere irritato. Aurelio #DeLaurentiis ha fretta di chiudere e sta aspettando che l’allenatore livornese si liberi per ingaggiarlo. #calciomerc x.com

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