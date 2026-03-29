Il club partenopeo ha inviato un nuovo ultimatum al calciatore belga, ribadendo la fermezza sulla questione. Il presidente della società ha dichiarato di non voler fare sconti e di mantenere la posizione in modo deciso. Nel frattempo, il calciatore si trova in una situazione di tensione con il club, con il rischio di essere escluso dalla rosa definitiva.

Lukaku Napoli, il belga è sempre più ai ferri corti con il club partenopeo e il rischio di fine fuori rosa è davvero molto alto. I dettagli. Il panorama calcistico italiano è scosso da un terremoto improvviso che vede protagonista il centravanti belga. Il caso Romelu Lukaku sta letteralmente infiammando l’ambiente azzurro e, secondo la ricostruzione de «Il Mattino», il rapporto tra il club e l’attaccante è entrato in una fase di fortissima tensione che mette a rischio il binomio Lukaku Napoli. Il nodo centrale della vicenda resta il mancato rientro del calciatore in Italia dopo gli impegni con la propria Nazionale, una scelta che avrebbe irritato profondamente la società partenopea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lukaku Napoli, nuovo ultimatum di ADL: il presidente degli azzurri non vuole fare sconti. Cosa sta succedendo

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