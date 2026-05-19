Napoli c’è un ostacolo a Sarri! Ecco cosa sta succedendo

A Napoli, Maurizio Sarri sta affrontando un momento di incertezza legato alla sua posizione. La situazione riguarda un possibile ostacolo che potrebbe influenzare il suo futuro come allenatore. Attualmente, non ci sono dettagli sulle decisioni ufficiali o sui motivi specifici di questa difficoltà. La questione riguarda un passaggio importante per la sua carriera e potrebbe determinare una svolta nel suo percorso professionale. La situazione resta sotto osservazione da parte di media e tifosi.

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Maurizio Sarri si trova davanti a un bivio che potrebbe indirizzare il prossimo e forse ultimo capitolo della sua carriera. Come riportato da Alfredo Pedullà, da una parte ci sarebbe il ritorno al Napoli, ambiente che conosce bene e dove ritroverebbe Aurelio De Laurentiis; dall’altra l’Atalanta, pronta a offrirgli un progetto tecnico diverso ma un ingaggio più elevato rispetto ai 2,7 milioni più bonus proposti dal club azzurro. Sul tavolo ci sono valutazioni sportive, economiche e personali: la possibilità di aprire un nuovo ciclo, il fascino della Champions League o una sfida diversa in Conference. Napoli o Atalanta: Sarri valuta ogni scenario. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, c’è un ostacolo a Sarri! Ecco cosa sta succedendo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, il ritorno di Sarri per aprire un ciclo Sullo stesso argomento Mercato Napoli, svolta per Khalaili: ecco cosa sta succedendoAnan Khalaili verso il Napoli: i contatti con l’agente del terzino israeliano si intensificano questa settimana, con emissari pronti a raggiungere il... Lukaku salta l’allenamento: Napoli furioso, ecco cosa sta succedendoRomelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno questa mattina per la ripresa degli allenamenti, come rivelato da ‘Il Mattino’. #Sarri al veleno contro Lotito: Mai ascoltato, non sono felice. E intanto flirta col #Napoli: Il club di De Laurentiis aveva basi molto più solide della #Lazio. La rottura è totale, ma c'è un ostacolo milionario: il contratto fino al 2028. ilnapolista.it/2026/05/sarri-… x.com Atta-Napoli, c’è un ostacolo enorme: la richiesta dell’Udinese spiazza tuttiCalciomercato Napoli - Il Napoli guarda al futuro del centrocampo e il nome nuovo porta ad Arthur Atta. Il talento francese dell’Udinese, protagonista di una stagione di alto livello, è finito nel mir ... msn.com Ho provato BeyondATC per la prima volta ed è... Incredibile! reddit Napoli, Juan Jesus out: scelto il sostitutoIn vista della fine della stagione, il Napoli sta facendo le sue valutazioni in merito a cessioni ed acquisti. A dire addio al club azzurro sarà certamente Juan Jesus. dailynews24.it